Im Herzen von Mariapfarr

Am Weiher in Mariapfarr errichtete Familie Pausch ein Wohn- und Geschäftshaus. Sieben Wohnungen und Geschäftsflächen sind entstanden.

2021 war ein intensives Jahr für die Familie Pausch. Nach dem Ankauf des alten Stuggerhauses plus alter Feuerwehrzeugstätte erfolgte im Spätsommer der Spatenstich. Junior-Chef Christoph Pausch: "Ursprünglich war an dem Standort ein Lager für unseren Elektrobetrieb, der sich nebenan befindet, geplant." Daraus entstand schließlich ein Wohn- und Geschäftshaus am Weiher 26.

Sieben Wohnungen - von 40 bis 160 Quadratmeter - wurden integriert. Jede Wohneinheit hat eine großzügige Loggia. "Im Objekt befindet sich auch ein Personenaufzug. Die Räume sind ...