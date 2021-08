Im Lammertal ist die Quelle des Lichts

Vom Design bis zur Fertigung: Bei 2F-Leuchten in Abtenau ist alles unter einem Dach. Aber kein Licht ist wie das andere.

Die Liste der erleuchteten Objekte ist lang und prominent: Die Privatresidenz des russischen Präsidenten in Sotschi gehört ebenso dazu wie die Staatsoper in Wien oder das Kongresshaus in Zürich. Dazu gesellt sich eine Vielzahl an bekannten Hotels wie das Le Méridien in Paris oder das Hilton in Frankfurt, hierzulande etwa das Friesacher in Anif oder der Goldene Hirsch in der Salzburger Altstadt. Wenn es um Spezialanfertigungen von Leuchten und Beleuchtung geht, sind Hans Buchegger und seine Firma 2F-Leuchten in Abtenau ...