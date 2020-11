Im Lockdown ist Salzburger Mehl gefragt wie nie

Wo kommen unsere Lebensmittel her? Das fragen sich Konsumenten seit dem ersten Lockdown verstärkt. Die Gollinger Lerchenmühle profitiert.

Das Müllerhandwerk gehört wohl zu jenen Berufen, die sich im Laufe der Jahrhunderte am meisten verändert haben. Die klappernde Mühle am rauschenden Bach wurde von hochtechnischen Mahlwerken und Silos abgelöst, die höchste Hygienestandards erfüllen müssen. 99 Mühlen gibt es noch in Österreich, davon sechs Großmühlen und 45 mittelständische. Der Rest sind Ein- und Zweimannbetriebe.

In Salzburg werde der Markt seit dem Aus für die Rauchmühle in Lehen 2011 von sechs mittleren bzw. kleinen Mühlen bedient, sagt Innungsmeister Gerhard ...