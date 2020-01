Im Lungau ist Superbenzin österreichweit am teuersten

Super kostete im Vorjahr an den Tankstellen im Lungau im Schnitt 1,349 Euro pro Liter. Im Vergleich dazu waren es im Bezirk Oberpullendorf nur 1,174 Euro. Auch bei den Dieselpreisen liegt der Lungau im Spitzenfeld. Die günstigsten Preise im Land Salzburg bieten die Tankstellen in der Stadt.

Am 8. Februar beginnen die Semesterferien in Salzburg und viele Familien machen sich mit dem Auto auf den Weg zu ihrem Urlaubsziel. Um auf langen Fahrten das Urlaubsbudget zu entlasten, empfiehlt die E-Control die Verwendung des Spritpreisrechners (www.spritpreisrechner.at). "Der Spritpreisrechner ist bei den Autofahrerinnen und Autofahrern sehr beliebt. Im vergangenen Jahr gab es rund 12 Millionen Abfragen", sagt Wolfgang Urbantschitsch, Vorstand der E-Control.

Beim Diesel zahlen Autofahrer im Bezirk Schärding am meisten

Eine Auswertung der Preismeldungen der Tankstellen zeigt, dass das Tanken in Salzburg im Vorjahr im Lungau am teuersten war - sowohl bei Super als auch bei Diesel. Im Schnitt lag der Preis bei 1,319 Euro für Diesel bzw. 1,349 Euro pro Liter für Super95. Am günstigsten war in Salzburg die Stadt mit 1,203 Euro (Diesel) und 1,224 Euro (Super). Österreichweit war der Bezirk Schärding bei Diesel (1,329 Euro) im Mittel der teuerste Bezirk, der günstigste Voitsberg (1,158 Euro). Bei Benzin war der Lungau am teuersten und der Bezirk Oberpullendorf am billigsten (1,174 Euro).

Die meisten Tankstellen ändern den Preis mehrfach täglich

Die meisten Tankstellen in Österreich ändern mehrfach am Tag ihre Preise. In Summe wurden im vergangenen Jahr rund 5 Millionen Preisänderungen von den Tankstellenbetreibern in die Datenbank eingegeben. Daher empfiehlt es sich, stets erst kurz vor dem Tanken die Preise zu vergleichen.

Viele gute Tipps, um den Spritverbrauch zu senken

"Mit einer Reduktion des Treibstoffverbrauchs kann nicht nur Geld gespart, sondern auch die Umwelt geschont werden. Schon ein paar einfache Maßnahmen helfen, den Spritverbrauch zu reduzieren. Nach dem Skiurlaub sollten Skidachträger und Skiboxen abmontiert und das Auto entladen werden, damit unnötige Lasten nicht den Treibstoffverbrauch erhöhen. Wichtig ist auch, den Druck in den Winterreifen zu prüfen und gegebenenfalls einzustellen sowie Stromverbraucher, die gerade nicht benötigt werden - wie etwa die Klimaanlage, abzuschalten", sagt E-Control Vorstand Andreas Eigenbauer. Und er ergänzt: "Die einfachste Form Sprit zu sparen, ist natürlich statt dem eigenen Auto den öffentlichen Verkehr zu nutzen oder Fahrgemeinschaften zu bilden und zusammen mit Freunden in einem Auto auf Urlaub zu fahren statt jeder getrennt."



Hier ein kurzer Erklärfilm der E-Control mit Tipps zur Reduktion des Treibstoffverbrauchs:









Die zehn nächstgelegenen Tankstellen im Vergleich

Grundsätzlich zeigt der Spritpreisrechner zu einem konkreten Standort die zehn nächstgelegenen Tankstellen an. Die einfachste Methode für eine Abfrage ist daher schon immer die Funktion "Standort ermitteln", mit der - sofern die Ortungsdienste für das verwendete Gerät aktiviert sind - der aktuelle Standort als Ausgangspunkt für die Abfrage verwendet wird. Ansonsten gibt man einfach eine Adresse ein, also Straße, Hausnummer und Ort und erfährt so die nächstgelegenen Tankstellen zu diesem Ausgangspunkt.

Der Ortsmittelpunkt als neue Option bei der Abfrage

Häufig jedoch möchten sich Autofahrerinnen oder Autofahrer über das Tankangebot in einem Ort informieren, bevor sie dorthin aufbrechen. Allerdings kennen sie in diesem Fall vor Ort keine konkrete Adresse, mit der sie die Suche starten könnten. Für diese Fälle liefert der Spritpreisrechner seit neuestem bei der Eingabe eines Ortsnamens die Auswahlmöglichkeit ,Ortsmittelpunkt'. So kann man die Abfrage starten, ohne eine genaue Adresse eingeben zu müssen. Die Auswahlmöglichkeit ,Ortsmittelpunkt' stellt für Nutzerinnen und Nutzer eine willkommene Neuerung im Spritpreisrechner dar.



Quelle: SN