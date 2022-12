Im Lungau Skifahren wie damals

Nach zwei herausfordernden Wintersaisonen sind die Lungauer Seilbahnbetriebe sehr zuversichtlich.

Lockdown. Maskenpflicht. Registrierpflicht. Gleichermaßen nicht leicht hatten es Wintersportler und Seilbahner in den letzten beiden Wintersaisonen. Für einen erfolgreichen Auftakt in die Saison 2022/23 steht heuer aber eigentlich nichts im Wege: "Wir rechnen in diesem Winter mit keinen Einschränkungen", sind sich die Geschäftsführer Anton Sagmeister (Fanningberg), Josef Bogensperger (Katschberg/Aineck) und Philipp Steinlechner (Großeck/Speiereck) beim LN-Gespräch am Fanningberg einig. Rund 200 Mitarbeiter sorgen in den drei großen Lungauer Skigebieten für einen reibungslosen Skibetrieb. Über 1000 Beschneiungsgeräte - davon rund 800 Lanzen ...