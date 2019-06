Im Lungau wurde die erste Bio-Almhütte des Alpenvereins eröffnet

Drei Tage lang sangen die 36 teilnehmenden Chöre bei der 14. Ausgabe des Chorfestivals Feuer und Stimme an unterschiedlichen Orten. So trat der Katholische Kirchenchor St. Michael Altenbach aus Deutschland …

An Weltideen aus dem Lungau wurde beim ersten "Creators Camp" in der Goldader in Tamsweg gefeilt. Kreativität und Erfindergeist kamen bei den knapp 20 Projektteams so richtig zur Geltung.