Im Mondseeland kommt der Bus künftig per App

Der Postbus Shuttle fährt ab August 400 Haltepunkte in sieben oberösterreichischen Gemeinden an.

In den sieben Mondseelandgemeinden wird ab 1. August 2022 ein neues öffentliches Verkehrsangebot an den Start gehen. Das sogenannte Postbus Shuttle. Bürger der Gemeinden Mondsee, Oberwang, Tiefgraben, St. Lorenz, Oberhofen, Innerschwand und Zell am Moos können ihren Bus dann quasi per Knopfdruck zu 400 virtuellen Haltepunkten rufen. Diese können über die Postbus-Shuttle-App eingesehen werden. Die Haltepunkte sollen in maximal fünf Minuten fußläufig zu erreichen sein. Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Friseurbetriebe, Ärzte, Gastronomiebetriebe und Tourismusattraktionen können in das Haltepunktekonzept genauso eingebunden werden wie ...