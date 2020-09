Im Oberndorfer Rathaus schlafen Touristen

In Oberndorf kann endlich das langersehnte Hotel im Stadtzentrum eröffnet werden. Wegen Corona aber still und leise, ohne Feierlichkeiten.

Eine kurze Reise in die Vergangenheit traten am Freitag zu Mittag die Bediensteten des Oberndorfer Stadtamts an: Sie durften - mit entsprechenden Coronavorkehrungen - ihre frühere Wirkungsstätte, das umgebaute alte Rathaus, besichtigen.

Am Montag wird es als Hotel in Betrieb gehen. Im Bürgermeister-Zimmer und in den anderen Büros werden in der Stille-Nacht-Gemeinde künftig Touristen schlafen. "Da waren die Gertraud und die Doris aus der Buchhaltung", erinnerten sich die Besucher beim Rundgang in einem der 20 Zimmer. Auch Stadtamtsleiter ...