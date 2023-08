Im Oberpinzgaue setzt der Unternehmer-Nachwuchs Impulse

Beim Strategieprozess von Mittersill plus bringen sich Jungunternehmer besonders aktiv ein.

Geschäftsführer der "Mittersill plus Tourismus - Standortmarkting- und Projektentwicklungs GmbH" ist Michael Sinnhuber. Die Gesellschaft umfasst neben den Mittersiller Agenden auch jene der Nachbargemeinen Hollersbach und Stuhlfelden.

Aktuell ist ein Strategieprozess am Laufen. Sinnhuber: "Der Ablauf sollte von Anfang an ein besonderer sein. Deshalb haben wir nicht gleich die Vorstandsmitglieder und die arrivierten Unternehmer und Gastronomen eingeladen, sondern die ,Next Generation'. Außerdem ist uns wichtig, dass das Ergebnis kein 200-Seiten-Strategiepapier ist, das dann in den Schubladen landet, sondern dass wir konkrete Ergebnisse haben, die kurz-, mittel- und langfristig umgesetzt werden. Die entsprechende grafische und schriftliche Darstellung soll knackig und übersichtlich sein."

Wenn der Mittersill-plus-Geschäftsführer "wir" sagt, meint er auch Christopher Wiener. Er hat den Vorarlberger beziehungsweise dessen Agentur "Hagen Management GmbH" als externen Partner mit ins Boot geholt. "Ein Blick von außen schadet keinesfalls und außerdem hat mich das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr überzeugt." In den ersten beiden Treffen, die online über die Bühne gingen, haben zwanzig junge Frauen und Männer über nicht ignorierbare Probleme und Herausforderungen der Zukunft gesprochen. Herauskristallisiert haben sich die Bereiche Mobilität, Arbeitsmarkt, Wohnen, Infrastruktur und Freizeitmöglichkeiten. Außerdem haben die Nachwuchsunternehmer/-innen dargestellt, welche Realitäten zum Beispiel durch die Gesetzgebung einfach vorgegeben sind und welche Realitäten sie durch eigenes Tun verändern können.

Konkrete und vielversprechende Projektideen

Eines gleich vorweg: Als kurzfristig umsetzbares Projekt soll eine regionale Plattform entstehen, auf der sich in übersichtlicher Form wirklich alle Veranstaltungen finden lassen - neben jenen von Mittersill plus oder von anderen Tourismusverbänden auch jene der Gemeinden, der Vereine, der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern, des Regionalverbandes, der Museen oder auch privat organisierte Festlichkeiten und Konzerte.

Auch andere Ideen aus den verschiedenen Bereichen hören sich bereits vielversprechend an. Verraten will sie Michael Sinnhuber aber erst, wenn sie fertig ausgearbeitet sind oder vor der Umsetzung stehen. Gerne sagt er aber, dass auch Menschen aus anderen Institutionen wie die Gemeinden oder der Regionalverband Oberpinzgau eingebunden sind. Und dass keine Scheu davor herrscht, gute Ideen und Projekte aus anderen Regionen zu übernehmen. "Man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Und wer weiß, ob wir nicht auch das eine oder andere von der EU geförderte Leader-Projekt auf die Beine stellen."

Ein erster ganzer Projekttag gemeinsam mit den "alten" Unternehmer/-innen erwies sich als sehr gelungen. Weiter geht die Arbeit in Kleingruppen und Workshops. Es bleibt jedenfalls spannend.