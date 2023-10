Im Poly Tamsweg werden Schüler auf die Lehre vorbereitet

Ein Schuljahr lang haben Schüler der PTS Tamsweg Zeit, sich auf eine Lehre vorzubereiten. Die LN waren bei einem Schnuppertermin dabei.

In der Polytechnischen Schule in Tamsweg reifen Schüler zu angehenden Lehrlingen. Im Bild Antonia Kocher und Marc Aigner, die bei „vis vitalis“ in Moosham schnupperten.

Unmittelbar nach dem Schulstart ging es für die aktuell 57 Schüler der Polytechnischen Schule in Tamsweg gleich in ein Schnupperpraktikum. Antonia Kocher aus Ramingstein und Marc Aigner aus der Muhr wählten ihre Praktikumstage bei der Firma "vis vitalis" in Moosham. Dort werden Jugendliche zu Lebensmitteltechnikern ausgebildet. Produktionsleiterin Katharina Maier: "Der Beruf des Lebensmitteltechnikers verlangt technisches Geschick, Genauigkeit, Hygiene-Verständnis, Teamfähigkeit und Vielseitigkeit. Am wichtigsten ist aber wie überall die Freude an der Arbeit und bei uns eben im Umgang mit Lebensmitteln ."

Als begnadeter Fußballspieler weckt dieses Berufsbild für Marc Aigner besonderes Interesse: "Als Fußballer beschäftige ich mich sehr mit Nahrungsergänzungsmitteln, um meinem Körper fehlende Vitamine und Proteine zuzuführen." Für den 15-Jährigen ist der Bildungsweg nach dem neunten Schuljahr klar - es wird eine Lehre: "Ich nutze die Schnuppermöglichkeiten gerne, um mich besser in verschiedene Berufe hineinversetzen zu können. Bei ,vis vitalis' gefällt es mir bisher am besten. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich." Die Frage weiterführende Schule mit Matura oder Lehre klärte sich für ihn schon während seiner Zeit in der Mittelschule (MS) St. Michael: "Wir hatten Betriebsausflüge und auch zwei Schnupperwochen. Danach habe ich für mich beschlossen, dass es eine Lehre mit Matura wird. Ich bin dadurch auch früher unabhängig."

Antonia Kocher ist in Ramingstein verwurzelt: "Familie hat für mich einen großen Stellenwert. Und meine zweite Familie ist die Trachtenmusikkapelle Ramingstein, daher möchte ich weiterhin meinen Bildungsweg im Lungau machen. Mich interessiert das Thema Lebensmitteltechnik. Ich hatte schon während meiner Schulzeit in der Mittelschule Tamsweg die Gelegenheit für Schnuppertage bei ,vis vitalis'. Alle Mitarbeiter sind sehr freundlich zu mir, auch darum gefällt es mir hier sehr gut", sagt die 14-Jährige.

Die Ausbildung zum Lebensmitteltechniker dauert dreieinhalb Jahre. Katharina Maier: "Es ist eine duale Ausbildung mit der Berufsschule in Wels. Unsere Lehrlinge sehen wir als Führungskräfte von morgen. Aktuell bilden wir vier Lehrlinge in diesem Bereich aus." Die Firma "vis vitalis" ist Lohnproduzent für Nahrungsergänzungsmittel: "Hergestellt werden orale Pulver, Kapseln und Flüssigprodukte, die je nach Kundenwunsch verpackt werden. Wir erledigen alles von der Entwicklung der Rezeptur über die Produktion bis hin zur Auslieferung."