Im Salzkammergut dreht sich jetzt 30 Tage lang alles um Salz und Fisch

Mit einem kulinarischen Spaziergang durch Bad Ischl, Fischverkostungen auf hoher See und einem Salzbier läutet das Salzkammergut jetzt den Frühling ein.

Unter dem Titel "Salz in der Suppe" rücken die acht Salzkammergut-Regionen vom 28. April bis zum 28. Mai jene Ingredienzien in den Vordergrund, die ihre Küche geprägt haben: Salz, Wasser und Fisch.

Dominik Edlinger vom Restaurant SeeSushi in Strobl ist einer jener rund 100 gastronomischen Betriebe, die während des 30-tägigen "Genussfrühlings" im Salzkammergut ein eigens für das Kulinarikfestival kreiertes Gericht servieren. Nach beruflichen Stationen in den Restaurants Wallsé in New York und dem Al Muntaha im Burj Al ...