Im Tourismus braucht es ein verträgliches Maß

Arabische Touristen, die nicht Auto fahren können und es trotzdem tun, umgekippte Raftingboote, Bergretter, die in manchen Bezirken Einsätze in Rekordhöhe melden: Das sind neben dem Stau auf den Straßen und den überhöhten Preisen in den (Bezirks-)Städten akzeptierte Nebengeräusche eines florierenden Tourismus im Land. Salzburgweit wurden von Mai bis Juli 7,1 Millionen Nächtigungen verzeichnet - die höchste Zahl, die in diesem Zeitraum je aufgezeichnet wurde. Die meisten entfielen auf Ziele im schönen Innergebirg.

Wir Salzburger schreiben uns die Gastfreundschaft auf die Fahnen

Fragt man die Gäste, nennen sie die Natur, aber auch die Gastfreundschaft als Gründe. Die Salzburgerinnen und Salzburger sind gute Gastgeber und genießen das Privileg, in einer intakten Region zu leben, um die uns Menschen aus anderen Erdteilen beneiden. Deshalb wird die Nachfrage weiter steigen.

Salzburg wird künftig nicht kleinere Brötchen backen

Auch der eben beginnende Ausbau des Festspielbezirks um über 300 Millionen Euro spricht eine sehr klare Sprache. Salzburg wird künftig nicht kleinere Brötchen backen. Umso wichtiger sind eine kluge Lenkung der Gäste (und ihrer Autos), Slots für Hotspots und ein Auge für das rechte Maß.

Davon hängt ab, ob die Einheimischen weiter dahinter stehen - und auch die Spannungsfelder meistern. Apropos: Ein touristisches Spannungsfeld tut sich auch mit der Rückkehr des Wolfes auf - wir diskutieren darüber im SN-Airstream. Die rollende Redaktion rückt dafür nach Dienten aus (12./13. September). Schauen Sie vorbei!