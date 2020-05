Auch am Montag, haben die Friseure volle Terminkalender. Am meisten Sehnsucht nach einem Haarschnitt hatten offenbar die Männer.

Am liebsten hätten die Salzburger ihre Friseure am Samstag wohl abgebusselt. Oder zumindest umarmt? Doch in Zeiten der Coronakrise begnügten sich die Kunden mit strahlenden Gesichtern und warfen den Stylisten ihres Vertrauens erleichtert-dankbare Blicke über die Ränder ihrer Masken zu.

...