Immer mehr Betriebe in Salzburg investieren in Mitarbeiterwohnungen

Im Tourismus ist es bereits Standard. Nun sind aber auch immer mehr Firmen anderer Branchen dabei, aktiv Wohnraum für ihre Fachkräfte zu schaffen.

Der Walser Autohändler Hans Lindner war einer der ersten Unternehmer im Zentralraum, der es vorgemacht hat: Der Chef von über 60 Mitarbeitern hat 2019 ein Grundstück gekauft und dort acht Wohnungen nur für Mitarbeiter bauen lassen.

Für Hoteliers in den Wintersportorten ist es ohnehin Pflichtaufgabe geworden, Wohnraum für ihr Personal zu schaffen. So hat etwa Projektentwickler Alfred Waltl (W2 Manufaktur) in Leogang seit Spätherbst 2020 ein Projekt mit 27 Wohnungen (je 29,9 m22) um 3,5 Mill. Euro für ...