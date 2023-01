Immer mehr Frauen in Salzburg gründen ihr eigenes Unternehmen

Der Drang zum Unternehmertum ist in Salzburg ungebrochen. Im Vorjahr haben sich 2241 Personen dazu entschlossen, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das ist das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte. Der Frauenanteil liegt in Salzburg mit 49,7 Prozent auf Rekordkurs.

SN/wks/mike vogl Jacob Berger ist ein Salzburger Gründer. Er hat sich im Vorjahr mit seiner Firma 3D Bee Engineering in Hallwang selbstständig gemacht.