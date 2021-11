Immer mehr Pakete: Nach dem Ausbau startet in Obertrum der nächste Ausbau

DPD hat am Standort 4,5 Mill. Euro investiert. Die Sortierleistung wurde auf 7500 Pakete pro Stunde aufgestockt. Das nächste Projekt steht bereits in den Startlöchern. Der nächste Ausbau soll bis 2024 abgeschlossen sein.

DPD hat den Standort in Obertrum mit 180 Mitarbeitern erweitert: Das Logistikgebäude (eröffnet 2007) erhielt einen Zubau und verfügt nun über eine Umschlagfläche von 7200 Quadratmetern. Die Investition: 4,5 Mill. Euro. Durch den Ausbau können um 2500 Pakete mehr pro Stunde sortiert werden. Die Sortierleistung liegt somit bei 7500 Paketen pro Stunde. Zudem konnten die täglichen Zustelltouren auf 105 Touren aufgestockt werden - um zehn mehr als vor dem Zubau. Bereits jetzt startet DPD mit der Planung für den nächsten Ausbau: Bis 2024 sollen 16 zusätzliche Tourenplätze geschaffen werden.



Arbeitsplätze werden "punktgenau" beheizt

Zahlreiche Aspekte der Nachhaltigkeit wurden in den aktuellen Um- und Zubau

miteinbezogen: Auf dem Dach gibt es eine Photovoltaikanlage. Die Arbeitsplätze werden "punktgenau" durch eine Infrarotheizung mit Zeitschaltung beheizt, Tore und Überladebrücken sind wärmegedämmt. Die komplette Beleuchtung ist in LED ausgeführt.

DPD rechnet 2022 mit einem Plus von mehr als 20 Prozent

Die Paketzustellung boomt - nicht zuletzt wegen Corona. Im Jahr 2020 stieg die Zahl der Pakete um zehn Prozent. Von Jänner bis September 2021 lag das Plus bei 21 Prozent. Und in diesem Tempo soll es auch 2022 weitergehen. Die Pakete gehen von Obertrum zu Kunden in der Stadt Salzburg, im Flachgau und im Tennengau sowie in das Innviertel und das Salzkammergut.