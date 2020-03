Jeden fünften Euro verdient das Unternehmen mit Verpachtung, Vermietung oder Baurechtsverträgen. In Salzburg wird demnächst ein Öko-Vollholzbau in St. Johann im Pongau bezugsfertig.

Holzsichtdecken und -wände aus Fichtenholz in Schlaf- und Wohnzimmern, eine Außenfassade aus Lärchenholz, eine Photovoltaikanlage und eine E-Tankstelle: Das alles bieten die Wohnungen in der neuen Öko-Wohnanlage in St. Johann im Pongau. Die ersten von acht Wohneinheiten können ab Mai ...