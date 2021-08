Immobilienboom treibt das Kreditgeschäft weiter stark an

Die Halbjahresbilanz der Oberbank belegt, dass der Wirtschaftsaufschwung nach der Coronakrise stabil ist und es auch im Tourismus nicht die befürchteten Kreditausfälle durch eine Insolvenzwelle gegeben hat.

Die Nachfrage nach Krediten zum Kauf und Bau von Immobilien ist ungebrochen hoch und wächst weiter. Der Vorstandsdirektor der Oberbank, Josef Weißl, sagte bei der Präsentation der Halbjahresbilanz am Donnerstag in Salzburg, dass es in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von rund elf Prozent gebe. Das Kreditvolumen nahm um 354 Millionen Euro auf insgesamt 3,549 Milliarden Euro zu. Vor dem Hintergrund konstant niedriger Zinsen werde gleichermaßen in den eigenen Wohnbedarf und in Anlageobjekte investiert. "Die Zinsen für ...