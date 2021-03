Immobilienpreise in Salzburg sind im Coronajahr in die Höhe geschossen

Eigentumswohnungen verteuerten sich um bis zu zwölf, Baugründe um bis zu 19 Prozent. Das zeigt der neueste Marktbericht für die Stadt und das Umland.

Kommende Woche erscheint der Immobilienmarktbericht für die Landeshauptstadt und das Umland. In Auftrag gegeben hat ihn das Team Rauscher, eines der größten Maklerbüros des Landes. Immoservice Austria hat dazu die Daten der Verbücherungen im Grundbuch herangezogen (Stand Februar 2021). "Es sind die tatsächlichen Kaufpreise. Also alles, was 2020 ins Grundbuch gekommen ist. Diese Daten haben wir mit den Verbücherungen 2019 verglichen", sagt Elisabeth Rauscher, Geschäftsführerin von Team Rauscher. Die Daten würden nur den freien Markt zeigen, zumal man gemeinnützige Wohnungen ...