Immobilienpreise steigen langsamer, aber immer weiter

Strengere Richtlinien für Kredite und höhere Zinsen dämpfen die Erwartungen. Dennoch bleibe "Betongold" in der Krise weiter gefragt.

3000 Euro für den Quadratmeter Grund in Salzburg-Leopoldskron, mehr als 20.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche im Neubauprojekt am Rehrlplatz, Preissteigerungen binnen eines Jahres um die 25 Prozent: "Wir haben heuer in Salzburg im ersten Halbjahr Spitzenpreise gesehen, die wir bisher nicht kannten", sagt Raiffeisen-Immobilien-Geschäftsführer Peter Mayr. In guten und sehr guten Lagen müsse man in der Stadt Salzburg bei Neubauten bereits mit 14.000 bis 16.000 Euro je Quadratmeter rechnen. "Der Pinzgau ist ähnlich wie die Stadt und der Flachgau. Der ...