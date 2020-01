In 24 Salzburger Gemeinden surft man kostenlos via WLAN

Kürzlich haben sich wieder sechs Gemeinden die Förderung aus Brüssel gesichert: Bad Hofgastein, Bergheim, Dorfgastein, Rußbach, Strobl und Untertauern. Über eine Initiative Wifi4EU fließen jeweils 15.000 Euro.

Mit Wifi4EU, einer Initiative der Europäischen Union, gehen immer mehr Salzburger Gemeinden kostenlos und via WLAN online. Landesrat Josef Schwaiger: "Für den ländlichen Raum besonders wichtig. Denn hier bedeutet das mehr Chancen und ein bisschen näher an die Ballungszentren zu rücken."

Fusch war eine der ersten Gemeinden Österreichs

Die 15.000 Euro Förderung, um kostenloses WLAN - zum Beispiel auf öffentlichen Plätzen, Bibliotheken oder Gemeindeämtern - anbieten zu können, haben jüngst die Gemeinden Strobl, Dorfgastein, Untertauern, Bergheim, Rußbach und Bad Hofgastein zugesagt bekommen. Insgesamt sind es damit 24 von 119 Gemeinden in ganz Salzburg. Kurzer Rückblick: Fusch war eine der ersten Gemeinden Österreichs, die sich darum beworben haben und mit weiteren zwölf Orten den Zuschlag bekommen haben. Jetzt ist das kostenlose WLAN fertig.



Bürgermeister Schernthaner: "Eine wichtige Lebensader für uns"

Die 15.000 Euro Förderung wurden in Fusch gut investiert, das kostenlose WLAN ist nun aktiv. Bürgermeister Hannes Schernthaner: "Realisiert hat es ein gebürtiger Fuscher mit seiner Firma. Georg Wallner von FullyMeshed hat zudem eine spezielle Standortvernetzung umgesetzt - eine Grundlage für weitere digitale Services." Und weiter: "Eine gute und schnelle Internetverbindung ist eine Lebensader im ländlichen Raum. Mit Wifi4EU konnten wir uns sozusagen ein weiteres Tor zur Welt aufmachen, ohne die EU wäre das nicht gegangen."



Der Startschuss erfolgte bei einem Besuch aus Brüssel

Michaela Petz-Michez, Referatsleiterin von Landes-Europabüro und Verbindungsbüro in Brüssel, hat kürzlich im übertragenen Sinne auf das Knöpferl gedrückt, um die Fuscher online zu schicken. Die gebürtige Zellerin, die nun in Brüssel lebt und dort Sprachrohr für Salzburg in der EU ist, überzeugte sich selber von der Innovation und versichert: "Die nächste Chance, die Förderung zu erhalten, kommt bald." Informationen dazu gibt Salzburgs Breitbandkoordinator Fabian Prudky. Anfragen an fabian.prudky@salzburg.gv.at



Quelle: SN