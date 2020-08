In Anif kann man Motorräder mit E-Antrieb ausborgen

Interessierte können ab Freitag beim Kaiserhof E-Motorräder testen. Anif ist der einzige Ort in Österreich, an dem man sich Maschinen mit elektrischem Antrieb leihen kann. Wie sie zu fahren sind.

Freitag ist Tag der offenen Tür: Kaiserhof-Chef Richard Absenger wird dabei zehn neue Modelle des Motorradherstellers Zero vorstellen. "Von 10 bis 8 Uhr abends fahren wir zu jeder Stunde mit einer kleinen Gruppe eine Runde", sagt der 44-Jährige.

Vier der Modelle werden auch nach Freitag beim Hotel bleiben. Gäste und Interessierte können die Motorräder ab 124 Euro am Tag ausleihen. Dafür nötig ist ein A-Führerschein. "In Österreich verleiht sonst niemand E-Motorräder", sagt Absenger. Es habe deshalb drei Wochen gedauert, bis er eine Versicherung bekommen habe.

Wie fühlt es sich nun an, mit einem elektrischen Motorrad Gas zu geben? "Es ist lautlos und es gibt keine Vibrationen", sagt der Kaiserhof-Chef. In Städten hallt es deshalb in den Straßen nicht. Aber auch auf dem Land sei lautloses Fahren ein Vorteil: "Ich habe mal auf einem Alpenpass die Murmeltiere gehört." In Reutte, Tirol, gibt es auf bestimmten Landstraßen ein Verbot vom Motorrädern. "Sie haben gern mal 100 Dezibel, das ist zwei Kilometer zu hören." Ein E-Motorrad starte zudem, wie wenn jemand ein gespanntes Gummiband loslassen würde.

Elektrische Motorräder könne man mit demselben System wie E-Autos auftanken, erzählt Absenger. Beim Kaiserhof sei das kostenlos für Gäste, dort gibt es 30 Ladepunkte von schnell bis langsam. Mit einem Schnelllader sei ein Motorrad in einer Stunde voll. Zu Hause koste das 2,52 Euro. Absenger warnt jedoch vor einem Minutenpreis, den manche Anbieter verlangen. Denn die Batterien laden nicht gleichmäßig - sie saugen zuerst schnell, dann langsam Strom. "Das System ist, wie wenn man im Gasthaus sitzt und der Wirt verrechnet einen Euro pro Minute - egal ob man einen Kaffee oder eine Flasche Whiskey trinkt." Die Seite goingelectric.at biete einen guten Vergleich der Anbieter.

Wie weit kommt man mit einem E-Motorrad? 180 bis 200 Kilometer, sagt Absenger. Zum Vergleich: Sportliche Maschinen mit Verbrennungsmotor müsse man nach 150 Kilometern auftanken, Touring-Modelle haben indes eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern.