In Anthering wächst das junge Holz für alte Designermöbel

Grundeigentümer Max Mayr Melnhof und eine Tischmanufaktur aus Perwang am Grabensee arbeiten in eienr gemeinsamen Aufforstungsaktion in der Antheringer Au zusammen.

Die beiden verstehen sich gut, predigen und leben Nachhaltigkeit. Am Freitagnachmittag schritten Forstwirt Max Mayr Melnhof und Möbeldesigner Raimund Sandhoff mit fleißigen Helferinnen und Helfern zur Tat und setzten in einer weiteren Pflanzaktion in der Antheringer Au ein halbes Dutzend Eichen.

Vor 14 Jahren begann Sandhoffs Stammdesign Tischmanufaktur - sie hat ihren Sitz in Perwang - mit der nachhaltigen Arbeit. In der Produktion werden ausschließlich Bäume verwendet, die bereits am Ende ihres Lebens angekommen sind. Also Bäume, die ...