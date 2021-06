In Bürmoos wächst ein neuer "Stadtteil"

Im Ortsteil Zehmemoos sind Dutzende Wohnungen in Planung und im Bau.

Projekte, die zum Teil städtisch anmuten, werden in den nächsten Jahren das Gesicht eines Bürmooser Ortsteils verändern: Auf ehemaligen Industrieflächen in Zehmemoos sind Wohnungen und Betriebe geplant.

Aufregung unter Anrainern haben Plakate eines neuen privaten Bauträgers, der Wohnanlage Bürmoos-Zehmemoos GmbH, verursacht. Die Bilder zeigen eine dichte, viereinhalbgeschoßige Bebauung für 36 Wohnungen. Die Projektanten haben Nachbarn bereits kontaktiert. In einer Besprechung am Dienstagabend beruhigte die Gemeinde Anrainer. "So wie sich der Bauträger das in dieser Größe und Höhe vorstellt, ...