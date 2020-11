In der Käserei Woerle ist nun die fünfte Generation am Ruder

Gerhard Woerle übergibt an seinen Sohn Gerrit. Die Käserei wird zukunftsfit gemacht - mit Millionenaufwand. Der neue Chef tankt Kraft in der Natur - und kämpft mit Fuchs und Habicht.

Fünf Generationen, eine Leidenschaft. Das steht auf der Visitenkarte von Gerrit Woerle (35). Er übernimmt jetzt die Käserei Woerle in Henndorf von seinem Vater Gerhard Woerle (76). Und die Leidenschaft? Die steht natürlich für Käse.

Gerhard Woerle, der Heumilchpionier, war am 1. August 1961 in die Firma eingetreten. Nach der Übernahme der Geschäftsführung 1976 hat er die Käserei zu einem Fixpunkt in der heimischen Milchwirtschaft gemacht. Heute beschäftigt das Unternehmen 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Umsatz beträgt 135 ...