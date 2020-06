In der Krise blieben Kunden aus: Nahversorger in Wals sperrt zu

Die Regale in dem kleinen Nah-&-Frisch-Markt im Walser Ortszentrum sind größtenteils schon leer. Am Samstag, spätestens aber am Montag werde das Geschäft seinen letzten Tag geöffnet sein, sagt Betreiberin Gabriele Fuchsberger (47). Seit Beginn der Coronakrise seien die Kunden ausgeblieben. ...