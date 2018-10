Firmen haben zunehmend Schwierigkeiten, Angestellte zu finden. Was sie tun, damit Bürostühle nicht leer bleiben - und was Würstl in den Stiegenhäusern der Oberbank zu suchen haben.

SN/stiegl/frank wimmer Stiegl-Personalleiterin Andrea Auer (stehend) und Mitarbeiterin Michaela Bauer hinter und auf der so genannten Inemuri-Liege.