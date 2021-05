In der Salzburger Altstadt wird nun Moritz Eis gespachtelt

Die Erfolgsgeschichte von Moritz Eis begann in Belgrad und führte bis nach Chile. Dank der Partnerschaft mit Icezeit eröffnet jetzt ein Salon in der Getreidegasse.

Im Februar flatterte ein in den "Salzburger Nachrichten" erschienener Artikel über die Bergheimer Eisfirma Icezeit GmbH auf digitalem Weg von Salzburg nach Chile. "Ein Bekannter meines Vaters hat mir den Artikel geschickt, ich saß gerade am Pazifik, 13.000 Kilometer Luftlinie von Salzburg entfernt, als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe", sagt der gebürtige Gmundner Moritz Fried. Der 44-jährige Unternehmer hat Betriebswirtschaft studiert und war in London und Südosteuropa im Bankgeschäft tätig, ehe er 2012 in Belgrad seine eigene Eismarke ...