In der Salzburger Lokalszene wird kräftig umgerührt - wer geht, wer bleibt

Das Stadtcafé im Haus der Natur wird zum Alpz Stadtcafé. Auch an anderen Adressen gibt es Veränderungen.

Im Haus der Natur stehen die Zeichen auf Veränderung - zumindest in gastronomischer Hinsicht. Das zum Haus gehörende Stadtcafé befindet sich seit 12. September in Betriebsurlaub und wird ab 20. November mit einem neuen Pächter wieder öffnen: Celal und Kirsten Karaarslan, die am Platzl das Alpz Café und Eissalon führen, werden künftig auch das Stadtcafé betreiben - an sieben Tagen die Woche.

"Wir wollen natürlich auch unser Eis dort anbieten, aber wir werden aus dem Stadtcafé sicher kein ...