In der Silvesternacht müssen die Kassen umgestellt werden

Umsatzsteuerrabatt wurde nicht verlängert. Die Gastronomie und Hotellerie profitierten von der Senkung enorm. Der Unmut in den Branchen ist groß.

Mit Jahresende müssen zahlreiche Unternehmen ihre Registrierkassen umstellen. Um die Verluste der Pandemie zumindest etwas abzufedern, gab es in den letzten zwei Jahren einen verminderten Umsatzsteuersatz für bestimmte Branchen. Nur fünf Prozent mussten an den Fiskus weitergegeben werden. Dieser Vorteil fällt 2022 weg. An den Verkaufspreisen für die Kunden änderte sich nichts, der Vorteil kam den Unternehmen zugute und erhöhte im Idealfall die Marge.

"Dass die Erhöhung irgendwann wiederkommt, war klar", sagt Markus Renk, Geschäftsführer von Bücher Stierle. ...