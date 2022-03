In die Salzburger Altstadt ziehen Hasen ein

Die Altstadtkaufleute stellen ab Freitag Hasen aus. Gestaltet wurden diese von Künstlerinnen und Künstlern. Alexander Steinwendtner missfielen vor allem die ursprünglichen Hasenohren.

Nur wenige Fußmeter entfernt vom Adneter Steinbruch ist die Wirkungsstätte von Alexander Steinwendtner. In einer alten Schmiede arbeitet der Künstler und lagert dort einige seiner Werke. Das Spiel mit den Materialien und die Verbundenheit des Künstlers zur Natur zeichnen diese aus. Geprägt sind sie von einer klaren Struktur. Ebenen verleihen den Werken eine perspektivische Tiefe.

Steinmetz ist er keiner. Er lernte in der Meisterklasse von Christian Ludwig Attersee und studierte an der Universität für angewandte Kunst in Wien. ...