In diesen Salzburger Lokalen gibt es nur Vegetarisches und Veganes

Wer in der Stadt Salzburg Lokale mit vegetarischer und veganer Karte sucht, dem bieten sich einige Möglichkeiten, aber wie sieht es am Land aus?

In der Landeshauptstadt gibt es eine Reihe von Adressen, die ausschließlich vegetarische und vegane Speisen auf der Karte haben: von Neuzugängen wie dem im November neu eröffneten Garden Kitchen in der Schwarzstraße bis zum Heart of Joy Café in der Franz-Josef-Straße, das vor 20 Jahren eines der ersten rein vegetarischen (und nebenbei bemerkt auch alkohol- und rauchfreien) Lokale war - mit immer mehr veganen Speisen. Mittlerweile gibt es in Salzburg auch rein vegane Betriebe - wie das ...