In Eugendorf wird bald Sonnenstrom geerntet

Stromerzeugung auf der grünen Wiese - das sehen viele kritisch. Doch im Flachgau werden jetzt Photovoltaik und Landwirtschaft erstmals kombiniert.

In der Gegend um den Heuberg und den Nockstein folgt auf eine Energiebaustelle die nächste. Zusätzlich zur 380-kV-Leitung entsteht in Eugendorf-Schwaighofen nahe der Gemeindegrenze zu Koppl ein "Sonnenpark" auf einer Fläche von 60.000 Quadratmetern. Vor zwei Wochen war Baubeginn, am ...