In Fuschl zieht die alpine Kulinarik ein

Der Koch, Bewahrer und Entwickler von traditionellen alpenländischen Gerichten, Roland Essl, eröffnet eine Kochschule in Fuschl.

Eine Werkstatt wie die von Meister Eder und Pumuckl sollte es werden, so stellte sich Roland Essl seine Kochschule vor. Eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Schreinerwerkstätte lässt sich nicht leugnen. Holzschubladen mit der Aufschrift Schleifpapier, ein Boden aus Vollholz, Rundbögen mit großen Fenstern, die den Raum mit natürlichem Licht erhellen, und ein unscheinbarer Gang, der zum kleinen Lager führt. Man spürt die Echtheit der Materialien und die handwerkliche Perfektion, die in diesem Raum gespiegelt wird. Der Gasherd in der Mitte ...