In Hallein kann man Hendl im Modeshop kaufen

Die Hühnerhaltung wird immer beliebter. Ein Biobauer verkauft das Hühnerfleisch vom Hof an einem recht ungewöhnlichen Ort.

Wie ein Hofladen sieht es nicht aus, das Geschäft, in dem Johannes Weißenbacher seine Bioeier und Hühnerfilets verkauft. Auf Kleiderstangen hängen Herrenhemden und Sakkos, dazwischen findet man Pullover, Hoodies und Hosen. Den Kühlschrank übersieht man da leicht. Doch dort lagert der Modeshop-Betreiber die Produkte von seinem Bauernhof: Eier und Fleisch von Biowildhühnern, Suppenfond, manchmal auch Lammfleisch. "Der Verkauf hier bietet sich einfach an", sagt der Biolandwirt, der nach dem Studium der Schriftenmalerei den elterlichen Hof in Krispl übernommen hat.

