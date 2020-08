In Hallwang entsteht eine Spielwiese für Erfinder

Das Projekt Gemini: Auf 6000 Quadratmetern können Start-ups und Private 3D drucken, fräsen, drechseln und mit Kaninchen spielen.

Eigentlich ist er ja Erfinder, erzählt Florian Reininger. Der 34-Jährige aus Michaelbeuern führt gerade durch die riesigen Hallen von Gemini in Hallwang. Um zu erklären, warum nun alles ist, wie es ist, muss er weit ausholen.

Seit er zwölf Jahre alt ist, repariert er Dinge. "Meine erste Stereoanlage habe ich auseinander- und wieder zusammengebaut, bevor ich sie angesteckt habe." In der Abend-HTL hat er mit zwei Freunden eine Liste an Erfindungen geschrieben, die dringend in die Welt gehören. "Das Problem dabei war aber immer, dass wir dafür Maschinen brauchten - und die waren zu teuer und der Platz zu wenig."

Vor sechs Jahren haben die drei deshalb begonnen, an Gemini zu arbeiten. Die Idee: eine Gemeinschaft von kreativen Köpfen, die sich Werkstatt, Lager, Büro teilen. Auf der Suche nach einem geeigneten Gebäude lernte er Unternehmer Mathias Raubal kennen. Raubal war von der Idee so begeistert, dass er ihnen nicht nur das 6000 Quadratmeter große Gebäude zur Verfügung stellte, sondern sich auch am Projekt beteiligte. Zehn Personen zwischen 25 und 75 Jahren sind nun im Gemini-Team.

Seit Februar dieses Jahres gibt es die Gemini-Start-up-Base in Hallwang. Die Auslastung liege bei 35 Prozent, erzählt Reininger. Das Ziel sind 50 bis 60 Prozent. Die Hallen werden derzeit ausgebaut, bereits jetzt sind ein 3D-Drucker, ein Lasercutter und ein Roboterarm vor Ort. "Die CNC-Fräse haben wir vorige Woche bestellt", sagt der 34-Jährige.

Geplant ist ein Arbeitsbereich für Tischlerei, für Metall, für Textil. Zudem soll das Dach begrünt werden und eine Photovoltaik-Anlage Strom erzeugen. Sie hätten auch Kaninchen gekauft, erzählt Reininger. "Ihr Stall wird dann im Garten sein." Für die Cafeteria hätten sie bereits Pächter gefunden: "Dort werden künftig auch unverpackte Lebensmittel verkauft."

13 Start-ups hätten bereits Mietverträge unterschrieben, sagt Reininger. Sie zahlen einen Quadratmeterpreis von 18 Euro, Betriebskosten, Drucker und Gemeinschaftsbereich sind inkludiert. Private, die ein Projekt verwirklichen wollen, können Mitglied werden: Sie zahlen einen Beitrag von 35 Euro im Jahr, zehn Stunden kosten dann 30 Euro. Wer die Maschinen benützen will, muss sich auskennen - oder einen der Workshops besuchen.

Angela Thiel-Entacher ist eine der ersten Mieterinnen im Gebäude. Sie verkauft unter der Marke "Ein schöner Fleck Erde" Unterwäsche mit speziellem Aufdruck: Bei Männern steht auf den Boxershorts etwa Hochkönig oder Großglockner, bei Frauen kann man Liebeseck lesen. Der Versand erfolgt seit April von Hallwang aus. Es sei hier so viel einfacher als bisher, erzählt Thiel-Entacher: "Vorher musste der Lkw zwei Stunden lang rangieren, damit er in unsere Einfahrt passte." Und wenn sie künftig ein Büro brauche, könne sie schnell und einfach erweitern. "Die Infrastruktur und die Lage sind super."

Für die Zukunft wünscht sich Reininger, dass die Gemeinschaft auf 300 Menschen anwächst. Er will so Probleme lösen: "Wir könnten für die Wirtschaft forschen und entwickeln - und die Aufgaben in der Gemeinschaft verteilen." Jeder sei willkommen. "Wenn etwas kaputtgeht oder du eine Idee hast: Bau es!"