In Itzling soll leistbares Wohnen für unter 30-Jährige entstehen

Am Gelände des Kolpinghauses sollen 31 Starterwohnungen gebaut werden.

Das Kolpinghaus Salzburg plant am Standort Itzling ein Wohnprojekt mit geförderten Mietwohnungen. Leistbares Wohnen für unter 30-Jährige soll dadurch ermöglicht werden. "Wir wollen Menschen nicht nur in Ausbildung, sondern auch in ihrer Gründungsphase begleiten", sagt Michael Grabner-Sittenthaler, Heimleiter im Kolpinghaus Salzburg. Die Teuerung bei Wohnkosten für junge Menschen sei ein wesentlicher Punkt gewesen, dieses Projekt voranzutreiben.

31 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche zwischen 50 und 68 Quadratmetern sollen am Kolpinggelände in Itzling entstehen. "Im Moment befinden wir uns im Verfahren zur Erlangung der Baugenehmigung", sagt Kolping-Geschäftsführer Karl Zallinger. Im November soll die Ausschreibung für die Hauptgewerke erfolgen. "Unser Wunsch ist, dass die Mieten so günstig wie möglich werden." Eine Summe kann der Geschäftsführer noch nicht nennen: Diese hänge von den Baukosten ab. Er möchte mit dem Wohnprojekt "Kolping.Start.Quartier" Lobbyist und Ermöglicher für die Jugend sein und ökologisch bauen: Rund um eine große Pappel werde das Projekt entstehen. "Wir wollen Grünflächen und Baumbestände erhalten." Photovoltaik und Wärmeenergie-Rückgewinnung sollen für einen ökologischen Energiehaushalt sorgen.