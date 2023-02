Das neue Internat für die Schülerinnen und Schüler des Holztechnikums wird das höchste Gebäude im Ort. Sechs der sieben Stockwerke werden rein aus Holz gebaut - wie es sich für die selbsternannte Holzgemeinde gehört.

Eigentlich hatte der Architekt Simon Speigner gar nicht damit gerechnet, beim Wettbewerb für das neue Internat des Holztechnikums in Kuchl zum Zug zu kommen. Er hielt sich nämlich nicht an die Vorgaben. "Wir sind nicht in die Fläche, sondern in die Höhe gegangen - auf die Gefahr hin, dass das nicht gewollt wird", erklärt der Thalgauer. Doch es wurde gewollt.

Neubau mit viel Prestige

Erstens geht es um das Prestige: Wohin sonst könnte ein Hochhaus aus ...