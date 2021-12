In Rauris sperrt ein neuer "Hoamatladen" auf

Oliver Schernthaner wartet in seinem Geschäft mit rund 5000 Produkten aus der nächsten Umgebung auf - und das 365 Tage im Jahr. "Als ehemaliger Gastwirt bin ich das gewohnt", sagt er.

Mitten in der Rauriser Fußgängerzone - da, wo sich früher die "Kontexterei" befand - laufen allerletzte Vorbereitungen. Der 53-jährige Oliver Schernthaner will es nämlich noch mal wissen. Sein abwechslungsreicher Lebenslauf, der ihn zum Beispiel nach Asien oder nach Amerika gebracht hat, bot noch Platz für den Punkt "Geschäftsinhaber in Rauris". Dabei handelt es sich um ein ganz besonderes Konzept.

Erstens: Verkauft werden vor allem Waren aus dem Ort und der nächsten Umgebung. Dazu zählen Lebensmittel von Landwirten - ...