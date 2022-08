In Saalfelden stand die einzige Kratzenfabrik Österreichs

In alten Zeitungsartikeln über die Kratzenfabrik Mänhardt in Saalfelden wird erklärt, was Kratzen sind. Es handelt sich um Bänder aus verschiedenen Materialien, in die zahlreiche Metallhäkchen eingearbeitet werden. Sie werden vor allem in der Textilindustrie benötigt, um Fasern für die Garnerzeugung zu bürsten und um Stoffe aufzurauen.

Von 1950 bis 1975 stand in Saalfelden die einzige Kratzenfabrik Österreichs, die Kratzenfabrik Adolf Mänhardt. Gegründet wurde die Firma 1860 vom gleichnamigen Großvater des späteren Besitzers. Der ursprüngliche Standort war Bielitz ...