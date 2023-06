In Salzburg zocken Mitarbeiter auf Firmenkosten

Ein Medizintechnikproduzent aus Bürmoos bucht E-Sports-Trainer für seine Mitarbeiter. Und möchte damit auch den Personalmangel lindern.

Es ist ein Klischee, dessen man sich nach wie vor bedient: Professionelle Computerspieler gelten als übergewichtige, sozialisolierte Freaks. Auf Julian Pfeil trifft keines der Klischees zu. Der 18-jährige Metallbearbeiter ist Teil eines Werksteams des Medizintechnikproduzenten W&H in Bürmoos und somit professioneller Computerspieler. Verfallen sei er der digitalen Spielewelt schon im achten Lebensjahr. Gesunde Ernährung und regelmäßige Sporteinheiten zählen zu Pfeils Tagesplan. Nur so schaffe man es, am Computer Höchstleistungen zu erbringen, sagt der gebürtige Oberösterreicher.

"Was früher die ...