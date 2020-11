In seinem Haus gibt es 150 Badezimmer

Die größten Frequenzbringer am Lutz-Standort in Eugendorf sind Kochtöpfe, Deko-Artikel und Gastronomie. Am meisten Umsatz bringt der Verkauf von Küchen.

Nach einer Investition von 38 Millionen Euro ist der in den vergangenen zehn Monaten runderneuerte Lutz-Standort in Eugendorf fertig. Das 1992 an dem Standort eröffnete und 2002 erweitere Möbelhaus wurde bei laufendem Betrieb bis auf die Säulen entkernt - mit neuen Böden, Decken, LED-Beleuchtung und einer neuen Fassade ausgestattet. Die Parkplätze wurden auf 1000 erweitert. Mit jetzt 30.000 Quadratmetern Verkaufsfläche soll das Möbelhaus wieder seinen gewohnten Rekorden gerecht werden. Es ist - nach jenem in Brunn am Gebirge ...