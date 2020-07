Mit seiner selbst entwickelten Mozartsalbe ist Gerald Wippel auf Erfolgskurs. Was eigentlich für Musiker gedacht war, nutzen viele Sportler.

Musiker leiden häufig an Beschwerden an Fingern und Handgelenken. Auch Wolfgang Amadeus Mozart litt unter schwerer Arthritis. Als der Pongauer Gerald Wippel seine eigene Salbe entwarf, hatte er diese Zielgruppe vor Augen. Daher kommt auch der Name. "Durch meine eigene ...