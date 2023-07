In St. Michael entsteht ein Garagenpark

Autohändler Hermann Neubauer investiert kräftig. 50 Garagen sind ab dem Frühherbst verfügbar.

In dritter Generation führt Rallye-Ass Hermann Neubauer den Familienbetrieb. Seit sechs Jahren ist der 35-Jährige im Betrieb, mittlerweile führt er die Geschäfte. Aktuell wird im und rund um das Autohaus kräftig investiert. In der ersten Ausbaustufe wird gerade eine 150 kWp-Anlage auf dem Dach installiert. "Es geht uns hauptsächlich darum, dass wir die aktuellen Strompreisschwankungen besser im Griff haben." Seit 1. September 2022 ist das Autohaus Neubauer zum Haupthändler für Mercedes aufgestiegen. Seit 1. Jänner 2023 auch für Suzuki: "Es ergeben sich dadurch dieselben Konditionen wie für die großen Betriebe in den Städten."

Vom Einsteigerauto bis zum Hightech-Produkt alles bedienen - das ist der Anspruch des Autohändlers: "Wir wollen weiterhin die Qualität hochhalten. Auch wenn die Anforderungen und die Technik in den Autos immer komplexer werden. Bei uns zählt Handschlagqualität und hoher Service-Charakter. Ich glaube, das ist unser Erfolgsrezept. Wenn Fehler passieren, finden wir gemeinsam eine Lösung", sagt Hermann Neubauer.

Zum Thema Elektromobilität hat er eine klare Meinung: "Elektromobilität ist toll, wenn sie zu unseren Kunden passt. Aktuell wohl eher bei kurzen Strecken. Man kann heute nicht einen Langstreckenfahrer in ein Elektroauto setzen. Die Angebote gehören individuell auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt." Über 25 Prozent der verkauften Autos sind bei der Firma Neubauer mittlerweile Hybrid-Modelle. Elektro knapp 15 Prozent.

Der Großteil der treuen Kunden kommt aus Kärnten, Wien, Salzburg und aus der angrenzenden Steiermark. Wie sieht es aktuell am Kfz-Markt aus? "Die Nachfrage generiert den Preis. Aktuell ist sie aufgrund der Teuerung geringer. Die Neuwagenpreise sind in den letzten Jahren - auch durch die Nova-Erhöhung - sicherlich um 15 bis 20 Prozent gestiegen. Auch daher halten sich die Preise im Gebrauchtwagensegment. Natürlich spüren auch wir die Teuerung in jedem Segment. In Summe probieren wir, für jeden das beste Produkt zu finden."

Im Frühherbst geht unmittelbar westlich vom Autohaus Neubauer ein neuer Garagenpark in Betrieb. Die Details: Es entstehen 34 Garagen für Pkws bis Größe Kleintransporter. Maße: 6 Meter lang und 2,15 m hoch. Weiters entstehen 16 große Garagen für Wohnmobile & Co. Maße: 4,40 m hoch und 9 m lang. "Viele unserer Kunden stellen bereits ihre Sportwagen/Zweitwagen bei uns ein. Jetzt wollen wir geordnet auf einer Fläche von rund 4500 m22 ein entsprechend hochwertiges Angebot schaffen. Jede Garage beinhaltet ein elektrisches Sektionaltor von Hörmann. Außerdem gibt es Strom und Licht. Das gesamte Areal ist abgesperrt und alarmgesichert." Einen großen Vorteil sieht Hermann Neubauer am Standort in Autobahnnähe: "Uns erreichen überregionale Anfragen, auch aus Deutschland. Vorrang haben für uns vorerst aber regionale Kunden."

Die Buchung ist als Jahresmiete ab 99 Euro im Monat für eine normale Garage bzw. rund 200 Euro pro Monat für die größeren Garagen möglich.