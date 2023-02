In Stegenwald werden Tatsachen geschaffen

Die Bagger sind aufgefahren, die Motorsägen taten ihr Werk. Als Vorbereitung auf den Kraftwerksbau gab es großflächige Rodungen, Wurzelstöcke wurden ausgegraben, Strommasten werden versetzt.

Als Baufeldfreimachung bezeichnet man in der Fachsprache das, was momentan bei Stegenwald passiert. Großflächig wurden ganze Uferböschungen und kleine Haine gerodet, die dazugehörigen Wurzelstöcke ausgegraben. All diese Arbeiten dienen als Vorbereitungen für den Bau des Kraftwerks, der im Frühjahr 2023 erfolgen soll.

Die nunmehrigen Arbeiten erfolgen, obschon die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes über die Revision der Landesumweltanwaltschaft (LUA) noch ausständig ist. Rechtlich ist das in Ordnung, da die Revision keine aufschiebende Wirkung hat.

Verbund und Salzburg AG ...