In Unterberg kommt ein Sommer der Baukräne

Im Großarler Ortsteil Unterberg werden heuer die Baukräne regieren. Die Talstation der Kieserlbahn wird gebaut, Hotels werden erweitert oder renoviert und ein großes Wohnbauprojekt wird umgesetzt.

Wenn jemand Kran schauen will, dann ist er diesen Sommer in Unterberg sicher am genau richtigen Platz: Direkt neben der Talstation der Hochbrandbahn arbeiten sich schon jetzt die Bagger in den felsigen Hanggrund, eine große Baugrube ist so entstanden, diese wird aber noch vergrößert werden. Denn die bestehende Hochbrandbahn-Talstation wird abgebrochen. Die so frei gewordene Fläche wird auch für den Bau der neuen Kieserlbahn bzw. deren Talstation genutzt werden.

Auch die bestehende Hochbrand-Kabinenbahn an sich wird demontiert, stattdessen ...