In Wals-Himmelreich entsteht ein Komplex für bis zu 1500 Arbeitsplätze

Die Bodner Gruppe investiert 75 Mill. Euro in das AlpAreal Salzburg-Wals. Am Freitag erfolgte der Spatenstich für die erste Etappe. Ein erster prominenter Mieter ist bereits fix: die UNITO Versand & Dienstleistungen GmbH.

So soll das AlpAreal in Wals-Himmelreich aussehen (Visualisierung).

Die Bodner Gruppe mit Sitz in Kufstein errichtet in Wals-Himmelreich das AlpAreal Salzburg-Wals. Am Freitag erfolgte der Spatenstich. Das Projekt wird in vier Etappen umgesetzt. Der erste Gebäudekomplex soll Anfang 2025 bezugsfertig sein. Das Investment beträgt 21 Mill. Euro. Ein erster prominenter Mieter ist bereits fix: die UNITO Versand & Dienstleistungen GmbH.

Der weitere Ausbau soll je nach Bedarf erfolgen

