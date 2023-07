Industriebetrieb im Innviertel senkt den Gasbedarf drastisch

B&R setzt im Leiterplattenwerk in Eggelsberg auf Industriewärmepumpen. Dadurch spart man 1800 MWh Gas pro Jahr ein. Die Menge entspricht dem Bedarf von 150 bis 200 Haushalten.

Am B&R Hauptsitz in Eggelsberg sind rund 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Am Mittwoch wurde die neue Wärmepumpenanlage im B&R Leiterplattenwerk in Eggelsberg offiziell eröffnet. Im Bild: Landesrat Markus Achleitner (rechts) und Gastgeber Jörg Theis – Geschäftsführer von B&R.

Das B&R Leiterplattenwerk in Eggelsberg macht sich von Erdgas unabhängiger. Der Automatisierungsspezialist, der zum Technologiekonzern ABB gehört, hat 2,5 Millionen Euro in Industriewärmepumpen investiert. Die Abwärme der Maschinen wird künftig zum Heizen und Kühlen der 15.500 Quadratmeter großen Produktions- und Bürofläche genutzt. Dadurch spart das Leiterplattenwerk mehr als 1800 MWh Gas pro Jahr ein. Die Menge entspricht in etwa dem Gasverbrauch von 150 bis 200 Haushalten.



B&R-Chef Jörg Theis: "Wir liegen genau im Plan"

B&R-Geschäftsführer Jörg Theis: "Wir liegen genau im Plan, CO₂-neutral in das nächste Jahrzehnt zu starten. Es gibt noch immer Bedenken, dass sich der Ausstieg aus Gas in der Industrie aktuell noch nicht finanzieren lässt. Unsere neue Wärmepumpe beweist, dass dieser Schritt heute in vielen Industriebetrieben machbar ist, in denen Gas nicht für die eigentliche Produktion erforderlich ist."



Die Photovoltaikanlage soll ausgebaut werden

Der Strom für die Wärmepumpen stamme zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen, heißt es bei B&R. Den Großteil deckt die hauseigene Photovoltaikanlage ab, die in den nächsten Jahren von 1,8 auf 3,2 MWp erweitert werden soll. Parallel wird die E-Mobilität am Sitz in Eggelsberg weiter ausgebaut: Jedes zehnte Auto von B&R fährt schon elektrisch - Tendenz steigend. Das Ziel ist, dass die Fahrzeugflotte zu mehr als 90 Prozent aus E-Autos besteht. Aktuell sind auf dem Gelände in Eggelsberg 59 Ladepunkte in Betrieb. Der Ausbau ist geplant.