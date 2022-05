Industriellenvereinigung Salzburg feierte 75-Jahr-Jubiläum

In der World of Windhager feierte die Salzburger Industrie am Montagabend ihr 75-Jahr-Jubiläum. Als Präsident der Industriellenvereinigung Salzburg wurde Peter Unterkofler wiedergewählt. Bundeskanzler Karl Nehammer nahm im Rahmen der Veranstaltung zum Gasembargo Stellung.

Die Industriellenvereinigung Salzburg feierte am Montag ihr 75-jähriges Bestehen in der World of Windhager in Seekirchen. Wiedergewählt wurden in der Vollversammlung zuvor auch das Präsidium und dessen Präsident Peter Unterkofler, der in seiner Ansprache die Resilienz der Salzburger Industrie lobte und vor allem mehr Tempo bei behördlichen Umweltgenehmigungen forderte. Durch die Energiekrise sollen Unternehmen Transformationsfonds begleiten, lautet sein Wunsch an den Finanzminister. Unter den Ehrengästen waren Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und der Präsident der IV Österreich, Georg Knill. Gespräche und Diskussionen über eine Megainflation, horrende Energiepreise, die Rohstoffknappheit und ein drohendes Gasembargo dominierten den Industrieempfang.

Aus aktuellem Anlass wurde Finanzminister Magnus Brunner zu Maßnahmen der

Bundesregierung gegen die hohen Energiekosten befragt: "Während andere Länder noch über mögliche Maßnahmen diskutieren, haben wir bereits zwei Pakete mit einem Gesamtvolumen von 4 Mrd. Euro geschnürt. Bereits wirksam oder beschlossen ist die Erhöhung der Vorausvergütung der Energieabgaben im Rahmen der Energieabgabenvergütung, die Senkung der Energieabgaben auf das EU-rechtlich zulässige Minimum sowie die Möglichkeit, die Vorauszahlungen der Einkommens- und Körperschaftssteuer zu reduzieren. Maßnahmen der Steuerreform für Unternehmen, wie die Senkung der KöSt, werden selbstverständlich umgesetzt. Gleiches gilt natürlich auch für die Strompreiskompensation und die Einrichtung eines Transformationsfonds zur Umstellung auf nachhaltige Energieversorgung, wozu es bereits intensive Gespräche innerhalb der Koalition gibt."



"Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen haben ein Umdenken in Europa ausgelöst - insbesondere, was die Bereiche Industrie und Produktion betrifft. Die Corona-Pandemie und aktuell auch der Krieg in der Ukraine mit all seinen wirtschaftlichen Implikationen zeigen deutlich, dass echte Unabhängigkeit und Resilienz nur mit einem starken Industriestandort möglich sind. Es ist die Aufgabe der Politik, dafür die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen und auch dafür Sorge zu tragen, dass die Gasversorgung der Betriebe auch weiterhin sichergestellt ist. Als Bundesregierung bekennen wir uns klar zur heimischen Industrie. Sie ist unser Partner, wenn es darum geht, die großen Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen, Arbeitsplätze zu schaffen und damit den Wohlstand in unserem Land zu erhalten", sagt Bundeskanzler Karl Nehammer