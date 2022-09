Neues Kraftwerk im Lungau: "Wasserkraft ist die Schlagader unserer Energieversorgung"

Mitten in einer Zeit der Energie- und Blackout- Sorgen geht im Lungau ein neues Kraftwerk ans Netz. Rotgülden hat nicht nur Bedeutung für die Elektrizität.

Der Generator war stumm, auch die Turbinen drehten sich ausnahmsweise nicht. Die Geräuschkulisse wäre mit feierlichen Ansprachen auch nicht in Einklang zu bringen gewesen. In der 500-Einwohner-Gemeinde Muhr im Lungau war an diesem Freitag dennoch einiges los. Die Salzburg AG eröffnete das neue Kraftwerk Rotgülden, und zwar feierlich mit Bierzelt, Musik und dem Segen des Dorfpfarrers Peter Schwaiger.

Das Kraftwerk befindet sich in Hintermuhr auf gut 1200 Metern Höhe, 200 Meter weiter oben liegt der Stausee Plölitzen, dessen ...